▲ 【大行報告｜3968】國泰君安唱好招行 目標價64.09元

國泰君安證券指出，招商銀行 （03968） 2022 年快報業績略好於預期，預計招行基本面從 2023年第二季度開始將維持向好。國泰君安指，考慮到 2022 年快報業績，上調 2022-2024 年公司股東淨利潤預測。

投資評級：買入

目標股價：64.09元

國泰君安證券預計 2022-2024 年公司股東淨利潤同比分別增長 15.1%/13.6%/12.1%，每股盈利分別為 5.31元人民幣/6.03元人民幣/6.76元人民幣。

該行上調公司目標價至 64.09 元，對應 1.5 倍2023 年市淨率，維持「買入」投資評級。

國泰君安證券指，2022 年第四季度，營業收入增速符合預期，股東淨利潤增速略好於預期。 2022年第四季度，公司的營業收入同比增長0.1%，其中：1）淨利息收入按年增長5.3%，主要是由資產擴張帶動，而淨息差按季略下滑；2）非利息收入按年下降10.2%，主要是由於債券市場波動及理財贖回負面影響投資收入及理財收入。2022年第四季度，股東淨利潤按年增長18.2%，主要是信貸成本進一步下降所貢獻。

國泰君安證券認為，2022 年第四季度新增存款創新高，2022 年新增存款達1.2萬億元人民幣（2021 年為0.72萬億元人民幣）。不僅為2023年信貸提供充足空間，也為存款結構優化預留了空間。

記者：譚志偉

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大