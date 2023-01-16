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【體育用品股】特步：上半年聚焦去庫存　銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長

股市 18:38 2023/01/16

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特步：上半年聚焦去庫存　銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長

特步 （01368） 首席財務官楊鷺彬於投資者電話會議表示，零售流水現已恢復正常，今年上半年聚焦於去庫存，預期到6月庫存水平可以回到5個月或以下，銷售增長將主要在下半年，全年銷售有望達到雙位數增長。

楊鷺彬指，春節前15天銷售按年增長約20%，表現不俗，折扣也沒有預期深，對春節銷情有信心，若動力可持續，亦相信代理商的信心會回來。

特步今年上半年將主力去庫存，楊鷺彬指，今季要處理少部份去年第三季及第四季貨品，但售罄率有改善，強調目前雖然還有去庫存壓力，需時處理，但庫存仍在健康的水平。目前產品折扣約為7至9折，不需要大幅打折，因消費情緒已回復。

集團預期今年開店達300間以上，估計童裝業務可達成增長4至5成的目標，預期集團整體零售流水增長20%，全年銷售有望增長20%至30%，利潤率有望與2021年看齊。

在新品牌方面，楊鷺彬指，索康尼（Saucony）今年有望錄得盈利，指出索康尼在內地有三分之二的門店來自新的經營商，其餘為特步現有資源，並形容索康尼的店效良好。

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編輯：袁諾曦

 

體育用品股 港股 特步國際（01368）
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