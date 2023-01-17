  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育用品股】特步彈高12%　公司：上半年聚焦去庫存　銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長

股市 09:33 2023/01/17

分享：

分享：

特步：上半年聚焦去庫存　銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長

特步 （01368） 首席財務官楊鷺彬於投資者電話會議表示，零售流水現已恢復正常，今年上半年聚焦於去庫存，預期到6月庫存水平可以回到5個月或以下，銷售增長將主要在下半年，全年銷售有望達到雙位數增長。

特步彈高12%，報10.36元，創去年9月高。

楊鷺彬指，春節前15天銷售按年增長約20%，表現不俗，折扣也沒有預期深，對春節銷情有信心，若動力可持續，亦相信代理商的信心會回來。

特步今年上半年將主力去庫存，楊鷺彬指，今季要處理少部份去年第三季及第四季貨品，但售罄率有改善，強調目前雖然還有去庫存壓力，需時處理，但庫存仍在健康的水平。目前產品折扣約為7至9折，不需要大幅打折，因消費情緒已回復。

集團預期今年開店達300間以上，估計童裝業務可達成增長4至5成的目標，預期集團整體零售流水增長20%，全年銷售有望增長20%至30%，利潤率有望與2021年看齊。

在新品牌方面，楊鷺彬指，索康尼（Saucony）今年有望錄得盈利，指出索康尼在內地有三分之二的門店來自新的經營商，其餘為特步現有資源，並形容索康尼的店效良好。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：

【體育用品股】特步去年第四季主品牌零售銷售　按年跌高單位數百分比、零售折扣增加

【體育用品股】361度去年第四季主品牌零售額按年持平　電子商務平台產品整體流水增約25%

【體育用品股】安踏高開近半成　去年第四季安踏品牌及FILA零售金額按年下跌　疫情續累客流量及消費意欲下降

編輯：袁諾曦

 

體育用品股 港股 特步國際（01368）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【體育用品股】361度升半成　去年第四季主品牌零售額按年持平　電子商務平台產品整體流水增約25%

下一篇文章

【配股潮】藥明生物低開逾2%　大股東折讓近4%減持5600萬股　套現近40億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【李嘉誠基金會】李嘉誠辦公室見摩天輪新春節慶　即贊助26000人參與、涉哪三類人士？
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款