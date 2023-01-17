塔利班大讚阿富汗首架自家跑車 傳用豐田30年前引擎

塔利班自前年中接管阿富汗政權後，決心發展國內經濟。阿富汗近日推出國內首輛跑車，獲得塔利班官員一致稱讚。有塔利班官員在社交媒體上分享跑車影片，指跑車是阿富汗的榮譽。有阿富汗媒體報道指，跑車引擎來自日本汽車品牌豐田的2000年車款。

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塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周日（15日）在社交平台Twitter上載一段影片，內容展示一架通體黑色的跑車在雪地中漂移的情景。英媒《每日電訊報》報道，穆賈希德形容跑車是國家的榮譽。

موتر ساخت افغانستان pic.twitter.com/duPsGhI3AH — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 15, 2023

阿富汗媒體《Tolo News》報道，該款跑車名為Mada 9，由一間名為Entop的公司和30名來自阿富汗技術職業學院的工程師合作，耗時5年製作完成。學院校長Ghulam Haidar Shahamat接受訪問時指，跑車引擎足以支持司機加速，惟同時承認引擎來自2000年式豐田（Toyota）Corolla車款。

阿富汗媒體《Tolo News》報道，跑車名為Mada 9，由一間名為Entop的公司和30名來自阿富汗技術職業學院的工程師合作，耗時5年製作完成。學院校長Ghulam Haidar Shahamat接受訪問時指，跑車引擎足夠強大，能夠提升速度，惟同時承認引擎來自2000年的豐田（Toyota）Corolla車款。

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目前尚未清楚跑車規格、車速等資料，除塔利班官員上載影片外，亦未見跑車高速駕駛或高難度動作的影片。跑車設計師Mohammad Riza Ahmadi指，跑車將成為國家的燈塔，會成為駛經阿富汗向民眾傳達知識價值的大使。

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塔利班自2021年8月接管阿富汗以來，當地經濟已經崩潰。美國和平研究所（U.S. Insitute of Peace）數據顯示，當地經濟一年內收縮2至3成。《紐約時報》引述移民研究人員報道，從2021年10月至2022年1月期間，共有逾100萬名阿富汗人逃離當地。

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責任編輯：李俊儀