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【航空數據】南航12月客運運力按年下降25%
中國南方航空 （01055） 公布，去年12月客運運力投入（按可利用座公里計）按年下降25%，其中國内、地區及國際分別按年上升149.9%和54.3%；旅客周轉量（按收入客公里計） 按年下降23.18%；客座率為66.5%，按年上升1.59個百分點。南航今日收報5.69元，下跌0.7%；客座率為66.53%，按年上升1.59個百分點，全年累計按年下跌4.9%至66.35%。
貨運方面，去年12月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年下降22.8%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年下降15.7%；貨郵載運率為63.6%，按年上升 5.3個百分點。
期内，南航新增主要航線為：長沙-淮安-瀋陽-淮安-長沙、深圳-福州-大連福州-深圳（均為每周7班）
截至去年12月底，南航合計營運894架運輸飛機，在12月引進8架飛機（包括1架A350飛機、1架B777F飛機、2架A321NEO飛機、 4架ARJ21飛機），退出1架A380飛機。
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編輯：伍鍵文