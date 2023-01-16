【日圓走勢】圓滙續強兌港元6.1算　美銀估日本央行本周或宣布取消10年期國債孳息率曲線控制

日本央行本周四（18日）將宣布利率決議，圓滙近日持續強勢，本港時間今晚7時25分，報128.2（每百日圓兌6.1港元）。央行自去年底突放寬10年期國債孳息率上下波幅區間至正負0.5厘以來，10年期國債孳息率曾數次超出新區間上限，《日本經濟新聞》今（16日）報道，10年期國債收益率曾升至0.51厘，是連續兩個交易日突破0.5厘，央行遂購買價值超過2萬億日元（156億美元）的日本國債。一些經濟學家就預計，本周央行將取消其孳息率曲線控制政策。

過去3個月，美元兌日元已下跌近14%，10年期國債孳息率從去年12月19日的0.256厘，跳升至今日的0.502厘左右。

美銀環球研究部經濟學家預計，日本央行本周將維持其基準利率在0.1厘的超寬鬆水平不變，但認為央行可能會完全取消孳息率曲線控制政策。首席日本經濟學家Izumi Devalier及其團隊在最近的報告表示，央行宣布結束孳息率曲線控制（YCC）的風險很大，因為致使央行12月修改曲線控制的債市功能失調情況，經已更明顯惡化。團隊指出，從該行與客戶的對話，表明日本國內投資者正將取消孳息曲線，視為基本預期，並補充外滙市場表現已對此舉措定價。他們指出，這很可能被市場視為類似於加息。

美銀：倘日央取消YCC 東證股價指數短期或跌3%

雖然央行維持利率不變對日本股市是利好，但美銀認為，取消孳息率曲線控制政策可能會導致股市大跌：「在我們的主要風險情景中，即日央取消YCC，我們認為東證股價指數（TOPIX）短期內可能會跌達3%，而主要的利率敏感板塊，例如銀行，可能會有出色的表現。」

摩根士丹利的日本首席經濟學家Takeshi Yamaguchi也承認有可能出現這種情況：「我們承認日本央行在未來每次會議上突然修改甚或廢除YCC的風險揮之不去，包括本月份的會議，YCC的性質使得央行難以提前布局，與修改負利率形成鮮明對比。」

不過，滙豐就預計，日本央行將宣布進一步擴大孳息率曲線控制容忍度，而非完全取消曲線控制。滙豐環球外滙研究主管Paul Mackel表示，預計4月初行長黑田東彥卸任前，央行將在今季把10年期國債孳息率曲線控制，擴大到75個基點。

相關文章：

【日圓走勢】日圓升逾1%、兌港元觸6.1算 市場賭日本央行調整貨幣政策

【日圓匯價】日圓觸及130、每百日圓兌港元重上6算 瑞穗：日本央行月中議息前可升到6.1算（第二版）

編輯：胡學能