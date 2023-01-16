【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象

雖然說市道不好，不少市民都因為公司周轉不來而被解僱，然而當中也少不了有人因為做錯事而被「炒魷魚」。有網民就在討論區發帖詢問，如果在上一間公司是被「炒魷魚」，在新公司面試填表格時需不需要註明。

網民熱心回答，大部分人都覺得沒有需要註明，他們指資歷查核（Reference Check）一般不會深入詢問，通常只會詢問是不是之前在貴公司就職。而且網民也指Reference Check可以給相熟同事的電話，不一定要寫上司/Hr的電話。

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不過，有人就認真回答，指一般標準的Reference Letter會清楚寫出員工是因為什麼事而離職，例如Resignation （辭職） / redundancy (在不同行業會有不同的意思) / termination (「炒魷魚」)等。如果新公司是大規模的話，HR有機會會打去查詢。

另外網民就指看完Reference letter，HR心裏亦有數，倒不如樓主自己註明，然後在面試中表明自己因此學到了一課，希望可以改變HR對他的印象。

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責任編輯：張瑋婷