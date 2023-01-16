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【職場熱話】打工仔冀香港學外國四天工作 望「返兩日放一日」 網民：唔好諗咁多

理財智慧 18:31 2023/01/16

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疫情以來已經三年，工作模式已經和過去大有不同，不少公司即使放寬防疫措施都讓員工在家工作，外國更有公司改成四天工作。有見及此，有網民就在討論區發帖詢問香港什麼時候會四天工作。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

有人覺得樓主過於異想天開，指先不說能不能改成四天工作，香港至少要去掉六天長短週工作模式先。更有網民直言香港人很愛工作，不可能會爭到，建議樓主「唔好諗咁多」。

 

網民笑言自己已經能預計到老闆想說甚麼，如果員工能每天工作15小時以上就能改成四天工作，後來被其他人反駁指以香港工作風氣，其餘三天只會變成在家工作，根本沒有分別。

 

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責任編輯：張瑋婷

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