【大行報告】大摩：目前估值吸引 續列滙豐控股為首選

摩根士丹利 預計，滙豐控股（00005）將在未來13個月內將向其股東提供14%的市值回報，其估值目前仍相當具有吸引力。該行予其「增持」評級，目標價59.8元 ，仍列為首選。 滙控周一（16日）收市報 56.65元，升幅2.1%。



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該行指 中國在重新開放下經濟持續改善，加上環球通脹及增長呈現更大確定性，預期投資者將更關注滙控今年股本回報率的提升。該行料 公司淨息差將在今年繼續改善，帶動淨利息收入同比增長14%;加上財管費用的增加，將帶動10%的整體收入增長，但鑑於全球增長放緩，預計貸款減值將增加約50%，基礎利潤增長仍為14%。

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大摩又認為滙控在第二季業績中，或將宣布10億美元股票回購，並在今年支付90億美元的股息，並在2024年初出售匯豐加拿大後回報高達97.5億美元，佔其市值14%，料這些資本回報將進一步提升 股本回報率 。



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撰文：鄭昊彤