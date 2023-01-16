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【大行報告】大摩：目前估值吸引 續列滙豐控股為首選

股樓投資 18:13 2023/01/16

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摩根士丹利預計，滙豐控股（00005）將在未來13個月內將向其股東提供14%的市值回報，其估值目前仍相當具有吸引力。該行予其「增持」評級，目標價59.8元，仍列為首選。滙控周一（16日）收市報56.65元，升幅2.1%。
 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

該行指中國在重新開放下經濟持續改善，加上環球通脹及增長呈現更大確定性，預期投資者將更關注滙控今年股本回報率的提升。該行料公司淨息差將在今年繼續改善，帶動淨利息收入同比增長14%;加上財管費用的增加，將帶動10%的整體收入增長，但鑑於全球增長放緩，預計貸款減值將增加約50%，基礎利潤增長仍為14%。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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大摩又認為滙控在第二季業績中，或將宣布10億美元股票回購，並在今年支付90億美元的股息，並在2024年初出售匯豐加拿大後回報高達97.5億美元，佔其市值14%，料這些資本回報將進一步提升股本回報率


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撰文：鄭昊彤

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增持 港股 目標價 滙豐控股（00005）

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