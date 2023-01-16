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【兔年運程】一文看清兔年十二生肖運程+ 溝通秘笈 點樣用WhatsApp增人際關係 隱藏上線狀態功能原來可減少爭執?

理財智慧 19:20 2023/01/16

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不足一個星期就即將踏入兔年，十二生肖將迎接全新運勢。WhatsApp特別邀請堪輿學家Caca講解十二生肖兔年運程，以及如何善用WhatsApp各種功能增進人際關係，避免溝通上的地雷位，讓大家新一年事事順境。
 
【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

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肖鼠之人今年犯刑太歲，再撞上「勾絞」星，容易引起是非爭執。在回覆訊息前，不妨「停一停，諗一諗」，亦可以設定WhatsApp的「隱藏上線狀態及藍剔」功能，減少被發現已讀「未」回的尷尬。
 
不過屬鼠朋友不必太灰心！今年「九紫離火」在正北，配合「亥、卯、未」三合木局，屬鼠人士的桃花運將會非常暢旺！如果已經有心上人，不妨多嘗試用文字以外的方式傳遞心意，例如錄音、心情回應及貼圖等。
 
 

肖牛之人今年相對平穩，雖無吉星，同時亦沒有凶星影響，換言之即使遇上失敗亦會損失輕微，因此可以多作大膽嘗試，將腦海中的想法付諸實行！不妨把握機會發掘新興趣，善用WhatsApp社群功能聯繫身邊志趣相投的朋友，充分發揮人脈中的影響力！
 
在無吉星輔助的一年，屬牛朋友可以善用向自己傳送訊息的功能，方便記下突如其來的想法及待辦事項、當作備忘錄等，並將與自己的對話置頂，方便自己能夠快速地記下重要事項及隨時隨地都可以回顧！
 
 
 

上年運程受波動的肖虎之人今年太歲遠離，在事業方面又有太陽吉星輔助，容易受到上司和前輩賞識及提拔。不妨善用能夠支援32人的語音或視像通話來提升團隊的工作效率，你亦可以建立及分享WhatsApp的通話連結，方便不同成員隨時加入通話。
 
桃花運方面，今年三合火局，是屬虎朋友的桃花年，因此不妨為特別的人在WhatsApp設定專屬鈴聲，以免錯過他們的訊息。
 
 
 

本命年亦即太歲年，肖兔之人今年的運勢將有大波動，再加上「劍鋒」和「伏屍」兩大凶星，易有血光之災。建議在東面放淨水化太歲，亦多聆聽親朋好友的意見，為自己下更好的決定，簡單如善用WhatsApp意見調查功能收集各方意見亦可。
 
即管如此，屬兔朋友亦不必太灰心！今年你會有「將星」和「金匱星」兩顆吉星，有利一人生意的發展，不妨善用免費的WhatsApp Business應用程式，內含多項實用功能包括目錄及自動回覆，助你能夠輕鬆地客戶保持交流，進一步開拓事業。
 
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身在害太歲的一年，肖龍之人必須要小心小人是非和官非牢獄之災，更要善用WhatsApp中的各項功能如雙重認證確保網上安全，收到可疑訊息時亦要立即舉報。你亦可利用閱後即刪和自動刪除訊息等功能進一步保護個人私隱。
 
今年愛情運未見修成正果，即使認識了新的朋友，也有機會被誤解，甚至會得罪自己的暗戀對象。如果經常使用錄音功能，不妨在發送前先聆聽一次，如果在錄音期間，你需要整理思緒，可以先暫停一下並在準備好時繼續錄音。如不小心發錯訊息，你亦可以善用刪除訊息功能避免尷尬情況。
 
 
 

肖蛇之人受上年刑太歲影響，運勢浮沉，起伏不定，但今年兔行三合之局，驛馬星動，多出行有助增強運勢！出外時可在WhatsApp分享動態更新，或發送實時位置予親朋好友，邀請他們結伴同遊。
 
另一方面，屬蛇人士需留意凶星「喪門」，多關心家中長者，出遊時不妨多善用語音或視像通話功能與家人保持聯繫，共聚天倫！
 
 
 

肖馬之人今年有數一數二的桃花星「天喜」相助，人緣運極佳，和陌生人初相遇都會特別投契。不過，已婚者需格外注意相關影響。當遇到不想保持聯絡的對象時可封鎖對方，避免招惹爛桃花！
 
屬馬人士今年大受朋友歡迎，但如果你希望減少不必要的社交，可以考慮在WhatsApp變更群組私隱設定，決定誰能將你加入群組，免卻一些不必要的群組邀請，抑或選擇低調地退群，相關舉動只知會群組管理員，避免製造額外的關注。
 
 
 

肖羊之人今年屬合太歲，助力甚大，加上有「解神」吉星，代表遇上任何事情都能逢凶化吉，更有貴人相助，同時配合「墓庫」寓意財運大好。不過，屬羊人士今年有「白虎」及「血刃」星，容易有交通意外及血光之災。因此，不妨與朋友或在群組中分享實時位置，以保安全。
 
感情方面，單身人士有吉星拱照，不過容易表錯情，記得要慎選表白對象。有另一半的人士容易發生爭執，所以心情不好時不妨善用多元化的文字格式，緩和緊張氣氛之餘，亦可助你準確地表達自己的感受。
 
 
 

肖猴之人今年有「月德」、「地解」等吉星，較大機會得到貴人協助，尤其長輩、上司等更會提攜屬猴人士，讓事業更上一層樓。在這相對順利的一年，屬猴人士不妨與親友及長輩保持密切聯繫，即使簡單以心情回應他們的訊息亦可，可能會帶來意想不到的收穫！
 
健康運大致良好，但由於吉星多，活動應酬會變得頻繁，導致變得奔波勞累，不妨有效地安排自己的時間，確保自己得到適當的休息。如果需要個人空間讓自己靜下來，你可以選擇將特定群組靜音。
 
 
 

肖雞之人今年屬「沖太歲」，加上沒有吉星相照，宜行事低調，加上有「月空」星，代表今年可能想實行很多計劃，但卻礙於種種因素而導致無法實現。屬雞人士需要保持樂觀態度，今年不妨好好利用WhatsApp向自己傳送訊息的功能，記下不同想法及計劃，待時機成熟或來年運勢改變時就可以好好實行相關想法。你亦可以善用心情回應，避免與別人溝通時發生正面衝突。你亦可以與好友分享你的快樂時刻以保持心境開朗。
 
今年你將會有不少靈感，不妨將你的創意注入WhatsApp的虛擬替身！你亦可以為虛擬替身製作36個反映不同情緒和動作的貼紙，以生動有趣的方式與親朋戚友保持聯繫。
 
 
 

今年是肖狗之人的桃花年，貴人運強，更有吉星「紫微」，屬眾吉星中最強，代表事業將會更上一層樓。你可以在不同的裝置上連結WhatsApp帳戶，讓你能夠隨時隨地回覆訊息，更有效率地處理不同事務。
 
不過屬狗人士今年亦受「暴敗」、「天厄」和「天煞」等凶星影響，會有財物損失或突如其來的壞事發生。為免洩漏個人資料甚至損失財產，屬狗的朋友今年應格外小心來自陌生人的訊息，遇到可疑或騷擾訊息時馬上封鎖及舉報。你亦可以啟用WhatsApp雙重認證功能，以防遺失電話後被他人獲取個人資料。
 
 
 

肖豬之人今年有「天雄」和「擎天」吉星，代表在職場上有機會展現領導才能。當籌備活動或與公司不同群組聯絡時，屬豬者不妨多運用WhatsApp社群功能，將不同群組之間的溝通和互動變得更為緊密，作為社群管理員的你亦可善用意見調查及刪除訊息功能，保持團隊間的和諧，展示領導才能，讓事業更暢運亨通。
 
另外，屬豬者今年亦有「驛馬」星，多走動將會對整體運程有所幫助！只要有數據就可以用WhatsApp發送文字訊息及進行語音或視像通話，確保你在外地旅行或出差時都可以隨時隨地與親友保持聯繫。你亦可以將旅途上的相片或片段上載至更新動態，讓親友能夠緊貼你的精彩旅程！

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責任編輯：陳詠妍

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