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車路士天價轉會內有乾坤 近兩億贈烏軍抗俄

環球社會熱點 09:05 2023/01/17

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英超球會車路士在美國新班主保利（Todd Boehly）為首財團完成收購後，積極在轉會市場大手買人。球會近日宣布以8,800萬英鎊轉會費，收購烏克蘭新星梅迪歷。據悉，轉會費中包括向烏軍捐出2,050萬英鎊。

【烏克蘭戰爭】普京讚俄軍順利 烏受困者生還渺茫 【下一頁】

年僅22歲的梅迪歷（Mykailo Mudryk）周日（15日）在車路士（Chelsea）主場亮相，並在中場休息時身披烏克蘭國旗踏入球場，與主場球迷打招呼。梅迪歷將以8,800萬英鎊（約8.38億港元）轉會，並與車路士簽約8年半。

梅迪歷母會薩克達（Shaktar Donetsk）亦確認交易，並披露轉會詳情。主席Rinat Akhmetov透露，球會將捐出轉會費中2,050萬英鎊（約1.95億港元），用以幫助烏克蘭士兵、防守軍人及有關家屬，購買一切有需要的物資。

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【烏克蘭戰爭】俄軍兩波空襲轟炸 第聶伯羅住宅被毀釀多死 【下一頁】

Akhmetov指他們現時仍能談論烏克蘭足球，有賴烏克蘭軍隊﹑人民及西方文明世界全體對對烏克蘭的援助。同時，雙方亦同意在「烏克蘭的頓涅茨克」（Ukrainian Donetsk）舉行一場友誼賽，作為今次轉會交易條件之一。

薩克達來自烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass），當地自2014年爆發戰爭後，薩克達一直無法在主場作賽。

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責任編輯：吳漢培

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