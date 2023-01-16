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【冠君2778】冠君「Love·Play·Farm」收成日 聯乘The Coffee Academics 宣揚「廚餘到農場到餐桌」概念

理財智慧 18:46 2023/01/16

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冠君產業信託（02778）於朗豪坊商場開展有機耕作及社區參與的農圃「Love·Play·Farm」，並於1月14日舉辦「Love·Play·Farm」收成日，首次推出全港獨有與The Coffee Academics 聯乘推出的有機薄荷檸檬特飲，宣揚「廚餘到農場到餐桌」的概念。

集團去年邀請年青本地藝術家Zue Chan，由她帶領一班來自天水圍弱勢家庭的小朋友與同事之子女合作完成戶外壁畫，讓藝術融入朗豪坊商場，並為「Love·Play·Farm」活動揭開序幕。

    點擊圖片放大
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與此同時，冠君利用朗豪坊商場的優越地理位置開展有機都市農莊工作坊，讓租戶親嘗有機耕作的滋味，栽種的時令植物包括羽衣甘藍、椰菜花及茄子等。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

冠君行政總裁侯迅表示：「展望未來，我們除了專注可持續發展外，也一直期盼能與不同持份者合作，致力推動減廢減碳的方案，互相產生協同效應。我們將繼續提升持份者的整體福祉，一同感受可持續發展帶來的長遠裨益。」

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記者：李兆明

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可持續發展 商場 文娛藝術 冠君產業信託（02778） 天水圍 朗豪坊

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