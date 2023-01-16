【新股IPO】珍酒李渡申請來港上市 傳集資最多4億美元

內地白酒公司珍酒李渡遞交來港上市申請，並已聘任高盛及中信建投國際為聯席保薦人，此前有消息指珍酒李渡計劃集資約3億至4億美元。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

根據珍酒李渡初步招股文件顯示，按2021年收入計，集團為第四大民營白酒公司；截至2022年9月30日止九個月，公司總收入達到近42.5億元人民幣，按年增長18.2%。期內純利錄7.12億元人民幣，按年跌8.8%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



是次集資所得，將主要用於提升白酒產能、品牌建設及市場推廣、擴展銷售渠道，以及用於發展業務運營自動化及數字化。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正