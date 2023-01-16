眾院議長促民主黨同意限制開支 避免美國陷債務違約

美國眾議院議長選舉終於塵埃落定，共和黨籍新任議長麥卡錫將迎來任內首項重大議題—聯邦政府債務違約問題。美國財政部上周呼籲國會，盡快提高債務上限。麥卡錫呼籲民主黨人同意限制政府開支，避免美國出現債務違約。麥卡錫亦指，將與總統拜登溝通債務上限問題。

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美國財長耶倫（Janet Yellen）上周五（13日）呼籲，國會應盡快提高債務上限。麥卡錫（Kevin McCarthy）周日（15日）在接受《霍氏新聞》（Fox News）採訪時表示，相信民主黨人會同意限制政府開支，避免美國出現債務違約。

麥卡錫亦在採訪中表示，現在希望和拜登（Joe Biden）討論相關議題。他指相信對方已明白到，現時可以作出一些改變，讓美國重回正軌 ，而非繼續此往的花錢方式令政府破產。他同時指自己願意和任何願意合作的人士溝通，相信拜登會是其中一個。

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同為共和黨籍的眾議院監督委員會（House Oversight Committee）主席James Comer 同日亦指，希望可以避免債務違約，但民主黨有責任同意削減開支。他在接受CNN訪問時明言，共和黨人在中期選舉中獲得民眾授權，競選時承諾民眾將認真對待削減開支議題，所以參議院需承認事實，共和黨不會在看到有意義的支出改革方案前讓步。

耶倫上周五時表示，美國或會在1月19日達至31.4萬億美元（約245萬億港元）的法定債務上限，但財政部或被迫採用非常規現金管理措施，防止出現債務違約，估計今年6月初前措施仍有效用。

耶倫促請國會盡快行動，及時增加債務上限，保護美國的信譽。她警告一旦違約，會對美國經濟造成不可逆傷害，所有美國人的生計及環球金融穩定都會受損。

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責任編輯：李俊儀