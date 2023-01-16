  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

眾院議長促民主黨同意限制開支 避免美國陷債務違約

環球社會熱點 18:00 2023/01/16

分享：

分享：

美國眾議院議長選舉終於塵埃落定，共和黨籍新任議長麥卡錫將迎來任內首項重大議題—聯邦政府債務違約問題。美國財政部上周呼籲國會，盡快提高債務上限。麥卡錫呼籲民主黨人同意限制政府開支，避免美國出現債務違約。麥卡錫亦指，將與總統拜登溝通債務上限問題。

IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP 【下一頁】

美國財長耶倫（Janet Yellen）上周五（13日）呼籲，國會應盡快提高債務上限。麥卡錫（Kevin McCarthy）周日（15日）在接受《霍氏新聞》（Fox News）採訪時表示，相信民主黨人會同意限制政府開支，避免美國出現債務違約。

麥卡錫亦在採訪中表示，現在希望和拜登（Joe Biden）討論相關議題。他指相信對方已明白到，現時可以作出一些改變，讓美國重回正軌 ，而非繼續此往的花錢方式令政府破產。他同時指自己願意和任何願意合作的人士溝通，相信拜登會是其中一個。

世界銀行料全球經濟今年增長1.7% 三年迎兩度衰退（第二版） 【下一頁】

同為共和黨籍的眾議院監督委員會（House Oversight Committee）主席James Comer 同日亦指，希望可以避免債務違約，但民主黨有責任同意削減開支。他在接受CNN訪問時明言，共和黨人在中期選舉中獲得民眾授權，競選時承諾民眾將認真對待削減開支議題，所以參議院需承認事實，共和黨不會在看到有意義的支出改革方案前讓步。

耶倫上周五時表示，美國或會在1月19日達至31.4萬億美元（約245萬億港元）的法定債務上限，但財政部或被迫採用非常規現金管理措施，防止出現債務違約，估計今年6月初前措施仍有效用。

耶倫促請國會盡快行動，及時增加債務上限，保護美國的信譽。她警告一旦違約，會對美國經濟造成不可逆傷害，所有美國人的生計及環球金融穩定都會受損。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
今日
德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP
今日
IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
2023/01/14
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
IMF料全球經濟增長不下行 2023年保2.7%
2023/01/13
IMF料全球經濟增長不下行 2023年保2.7%
微軟容許無上限放假 美國逾12萬員工受惠
2023/01/12
微軟容許無上限放假 美國逾12萬員工受惠

你可能感興趣

德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
今日 13:13
德國投資吸引力排名暴跌 能源成本高企及勞動力短缺
IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP
今日 11:03
IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
10:30 2023/01/14
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
經濟 內政 美國眾議院 美國民主黨 美國共和黨 拜登 美國國會 美國財政部 耶倫 美國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄稱將炸毀英援坦克 第聶伯羅住宅增至35死（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄稱將炸毀英援坦克 第聶伯羅住宅增至35死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱將炸毀英援坦克 第聶伯羅住宅增至35死（不斷更新）
尼泊爾載72人客機墜毀 最少68死（第三版）
尼泊爾載72人客機墜毀 最少68死（第三版）
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
尼泊爾空難直播揭墮機前一刻 乘客尖叫陷入火海（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間18:00）
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款