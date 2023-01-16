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【精明消費】邊款洗衣乾衣機性價比最高？市面10款產品耗電耗水量相差可達8成【內附評分】

理財智慧 19:25 2023/01/16

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集洗衣及乾衣功能於一身的洗衣乾衣機愈來愈流行，但不同牌子之間的成價比卻有著極大的不同，消費者委員會近日測試了市面10款洗衣乾衣機樣本的洗衣、烘乾及洗衣連烘乾功能，發現不論是洗衣潔淨程度、脫水表現、乾衣準確度、耗電耗水量及所需時間等各方面，表現均極為懸殊。

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【農曆新年】旺角花墟道明日起實施特別交通安排 一文了解封路及交通改道細節【下一頁

消委會今次收集了共10款洗衣乾衣機，全部都是前置式設計 (俗稱為：大眼雞)，而價錢介乎於5,390元至21,980元。測試參考專為洗衣乾衣機而設的國際標準IEC 62512進行，檢測產品的洗乾衣表現、慳電及慳水程度、洗乾衣速度、寧靜及減震程度、使用方便程度，以及漏水測試。而當中2款售價為5,390元惠而浦Whirlpool及7,490元西門子Siemens的洗衣乾衣機，可以媲美價錢最高21,980元的Miele，同獲4星評分，證明價錢並不是產品質素的主要影響因素。

【個人資料】消委會實測9款交友APP 揭用家個人資料或作促銷【下一頁

以洗衣程序計,「惠而浦Whirlpool」及「Panasonic」較慳電，均獲得4.5點評分，而「金章牌Zanuss」、「LG」及「三星Samsung」則較耗電,只得3點評分。乾衣程序方面,「Miele」較慳電，獲4點評分;「Panasonic」則較耗電，只得2.5點評分。至於洗衣連乾衣程序方面,「Miele」及「美的Midea」較慳電,獲4點評分，而「Panasonic」則較耗電,僅獲2.5點評分。

另外，以洗衣程序計,「Panasonic」較慳水,獲4.5點評分，「飛歌Philco」及「三星Samsung」則較耗水，僅獲3點評分。乾衣程序方面,「Miele」、「飛歌Philco」、「LG」、「東芝Toshiba」及「美的Midea」較慳水，獲4.5點評分;「三星Samsung」及「Panasonic」則較耗水,僅獲3點評分。至於洗衣連乾衣程序方面,「Miele」及「美的Midea」較慳水，獲4.5點評分:「三星Samsung」及「Panasonic」則較耗水，只得3點評分。

詳細評分如下：

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撰文：鄭日棱

 

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