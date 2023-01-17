【妙談護匡樂齡@iM網欄】 百人幫‧幫百人 持續關懷獨居長者企劃

上回提及本港獨居長者數目不斷上升，根據政府統計處2016年的中期人口統計數字，獨居長者數目在對上10年大幅上升逾5成，至15多萬戶；唯相關社區服務的支援仍有很大改善空間。有見及此，筆者就不斷默默思量，萌生了一個可以「宣揚居家安老及舒緩照顧者壓力」的企劃念頭，希望能彰顯同理心的重要性，更讓有需要的群眾獲得關懷支援。

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有幸在各方友好及團體共襄善舉的熱情和積極的行動下，這個念頭終於成真，「百人幫‧幫百人」企劃順利誕生。這是一個持續企劃，目標是透過夥拍理念一致的不同單位，如：科技、飲食、居家及醫療藥物服務等領域，共同籌劃及參與更多的樂齡慈善活動，同心合力關注本土社區中的基層及獨居長者，在送上溫馨及祝福之餘，更欲將「居家安老」及「關心照顧者」的概念向普羅大眾推廣。

「百人幫‧幫百人」企劃的首次「居家安老送暖行動」剛於上月（12月）一連兩天展開並圓滿舉行，特別夥拍了社企「好餸」，分別於「松悅園耆逸護養院暨日間護理中心」及「仁愛堂蕭鄭淑貞仁間有愛社區支援中心」與長者同樂，並有幸獲「省善真堂慈善基金」贊助，合共向長者送贈100個福袋，福袋內包含省善真堂設計之七十周年口罩、樂齡科技產品（聽力/視力輔助套裝）及由「好餸」SEN學員製作的餸包/湯包。

筆者認為除了透過合作可以支持SEN青年外，也深感其製作的預製餸包/湯包切合長者所需，填補到因飯劵供應及派飯休息日的空隙，亦可減輕護老者壓力。企劃中加入了筆者公司的樂齡科技元素，又可向照顧者提供「居家提示」上的支援。

主活動後，筆者更有機會與義工團隊上門探訪個別獨居長者家庭，親身與老人們接觸交流，了解他們所需。這些經驗，更為我們未來的開發項目帶來更多啟發，有助我們研發出能真正提供有用幫助的產品。

活動完結後翌日，筆者看到新聞報道說：「長者安居協會表示在近日寒冷天氣下，3日內就共接獲超過5,000多宗的平安鐘求助，超過300人要送院治療，其中1日更接獲2宗獨居長者在家猝死的個案，呼籲大家留意身邊長者的安全狀況。」這令我更堅信推廣「居家安老」的信念及方向是正確的，好讓樂齡科技進一步融入社區，再擴闊至「衣、食、住、行、身、心、靈」的支援層面。

深深明白，這並不是一條簡單易行的路，但我仍相信持相同理念的大有人在。新一年期盼更多的單位參與和支持這個企劃，讓其成為一個可持續發展的360實踐平台。

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作者_周慶生（Adam）簡介： Guardman®護匡 品牌創辦人，以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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