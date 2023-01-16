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【大行報告│騰訊700】富瑞：騰訊今年海外遊戲收入增速料優於內地業務　調升目標價7%

股市 17:15 2023/01/16

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【大行報告│騰訊700】富瑞：騰訊今年海外遊戲收入增速料優於內地業務　調升目標價7%

騰訊 （00700） 股價近日不斷上升，富瑞指，據該行渠道調查及與騰訊舉行分析員會議後發現，內地去年12月線上遊戲收入略高於該行預期，該行亦對騰訊今年海外遊戲前景持樂觀態度，而騰訊線上廣告市場佔有率仍在上升，視頻帳戶仍在發展早前階段，金融科技及雲技術仍處於行業主流趨勢，預期騰訊繼續維持有效的成本控制，維持「買入」評級，目標價調升6.9%至450元。

富瑞表示，雖然內地本土遊戲收入去年跌10%，當中手遊更跌約14%，但個人電腦遊戲則升4%。單計12月，本土遊戲收入跌20%，手遊則跌約3%，優於該行預期。

騰訊今年線上廣告增長會較行業更快

該行預期，騰訊的研發團隊今年會更專注於產品升級及新項目，而據其與行業遊戲專家討論，認為騰訊具備在海外成功的要素，並會採取多管齊下的策略拓展國際市場，預期今年國際市場的遊戲業務增長有望超越內地遊戲。

線上廣告方面，富瑞估計，騰訊今年線上廣告增長會較行業更快，主要受惠於其全面的廣告生態系統產品，而去年下半年廣告系統升級後接受客戶更多正面的反饋，視頻賬戶亦為廣告商提供新渠道，並滿足其需要，預期廣告商的平均開支會進一步增加。

支付方面，富瑞預期騰訊的支付業務處於復甦階段，並錄得盈利。至於雲業務則處於策略性調整的中段，並專注於有盈利的項目。

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編輯：陳韻妍

港股 騰訊控股（00700） 個股分析 遊戲 買入 目標價 廣告 電玩手遊 大行報告 騰訊
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