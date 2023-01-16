【美圖秀秀】美圖活躍用戶及營收規模協同增長 向全體員工發放股票獎勵 股價急升27%

據內地媒體《證券日報》報道，美圖公司（01357）創辦人吳欣鴻向全體員工發表電郵，指公司去年活躍用戶及營收規模達到實現協同增長，同時亦對美圖海外產品排名攀升表示滿意，將向全體員工發放一筆股票獎勵。

美圖今日（16日）股價收報1.89元，升27.7%，最高曾升35%至2元，創一年新高，成交額3.4億元。

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早前有報道指美圖旗下應用程式「Meitu」在日本大受歡迎，登上日本蘋果App Store拍照類免費App排行榜第一，主要是AI繪畫功能受到當地用戶好評。

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記者：李兆明