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【旅遊趨勢】Expedia：港人搜尋新春機票數字增35% 大阪成最熱門目的地
Hot Talk 17:20 2023/01/16
香港放寬出入境遊旅限制後，不乏港人即飛泰國曼谷、日本東京大阪、韓國首爾等，旅遊預訂平台Expediaa（美：EXPE）指，春節旅遊旺季將至，無論是港人外遊或旅客來港的旅遊意欲均顯著增加，數據顯示，港人搜尋農曆新年期間 （1月21至29日） 的出境航班數字增加 35%，其中大阪仍然是港人最愛的外遊目的地，其次是曼谷，東京，首爾及新加坡。值得留意的是，日本的城市仍然佔搜尋榜的半數。
新年十大熱門外遊目的地為：
|排名
|搜尋旅遊地點
|1
|大阪
|2
|曼谷
|3
|東京
|4
|首爾
|5
|新加坡
|6
|芭堤雅
|7
|沖繩
|8
|福岡
|9
|台北
|10
|布吉島
Expedia：2023年旅遊行業發展會更樂觀
Expedia Brands全球傳訊策略總監及亞洲公關主管 Lavinia Rajaram 表示絅數據顯示港人希望趁新春假期先作短途旅行，前往較熟悉的東亞地區旅遊，相信隨著各地旅遊限制放寬，以及全球航運供應陸續恢復，2023 年旅遊行業發展會更樂觀，旅客對外遊的信心亦會持續增加。
來港意欲方面，自入境限制措施取消後呈現明顯的上升趨勢，每日平均來港航班搜尋量增加超過210%，每日平均酒店搜索量亦增加約10%。
以下為來港航班的前10名出發地：
|排名
|出發城市
|1
|多倫多
|2
|溫哥華
|3
|紐約
|4
|三藩市
|5
|倫敦
|6
|洛杉磯
|7
|曼谷
|8
|新加坡
|9
|台北
|10
|西雅圖
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記者：李哲毅
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