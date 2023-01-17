【英國王室】不滿凱特著頂級設計師新款 梅根：佢又唔係女王

英國哈里王子於自傳透露夫人梅根與大嫂凱特的經歷。英媒引述消息指兩人關係早就不太融洽，梅根曾不滿凱特可優先穿著頂尖設計師Erdem Moralıoğlu的最新款亮相，更諷刺凱特又不是女王。

【英國王室】哈里童年感不公「點解威廉份早餐多條腸仔？」 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）做演員期間，已十分欣賞英國設計師Erdem Moralıoğlu，未嫁入王室時已多次穿著Erdem Moralıoğlu的設計出席多個重要場合。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

英國《每日電訊報》報道，梅根2018年與哈里（Prince Harry）結婚後，直至2019年3月才首次以王室成員身份穿著Erdem Moralıoğlu的設計。

據悉，梅根不滿Erdem Moralıoğlu優先將最新款式服飾交給凱特（Kate Middleton）穿著，甚至曾表示凱特「又不是女王」（wasn't even Queen）。

英媒又指梅根與凱特多次因服裝問題不和，包括哈里在自傳《Spare》透露與梅根的婚禮舉行前4天，凱特用短訊告知梅根，凱特女兒夏洛特（Princess Charlotte）的花童裙尺寸太大，更在試穿的時候一度哭泣，要求重做一套。

【英國王室】凱特一語惹遐想 「談話療法唔係人人適用」 【下一頁】

兩妯娌為應否重做一套花童裙爭論，梅根更曾為此事坐在地板上哭泣，又聲稱凱特其後主動就此事向她道歉。

另外，梅根於Netflix紀錄片中聲稱，她在英國生活時為了避免與其餘王室成員穿著相同顔色的服裝，要刻意選擇中性色調的服裝。

梅根指當有王室集體活動時，她不能穿著與英女王相同顔色的服裝，也要避免穿著與更高級王室成員相同顔色的服裝。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲