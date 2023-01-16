【大行報告】料對內地客銷售有強勁增長 保誠獲納入高盛確信名單

高盛表示，隨著內地與香港之間恢復通關，預計保誠（02378）對內地遊客的銷售額將有強勁增長，或相當於2018至2019年新業務價值的30%至40%。該行重申對其「買入」評級，目標價由161元上調至185元，並納入確信名單。保誠周一（16日）收市報 128.5元，升幅4.6%。



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該行預計，保誠2023至2024財年新業務價值將上調6%及9%，因來自內地旅客的銷售將抵銷負面影響。 該行亦預測其2023至2024財年新業務價值增長32%及24%，比起市場預期高出4%及5%。





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高盛預料在其覆蓋的保險商中，保誠2023至2024財年新業務價值增長前景最快，比友邦保險 （ 01299）高出5及6個百分點。另外，該行 相信投資者的注意力將轉移至保誠新任行政總裁未來12個月提高公司能見度的戰略，以及亞太區的增長導向計劃。

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撰文：鄭昊彤