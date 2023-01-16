【有相睇】慈母為「寶貝仔」升學　即睇即買荃景花園

中港通關後，樓市交投回升，有買家趁樓價未大幅回升前入市。美聯物業戴偉強表示，荃灣荃景花園1座低層A室，實用面積362平方呎，放盤一星期，日前以380萬元易手，較銀行估價平40萬元，實用呎價約10,497元。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

戴偉強續說，買家為外區客，為方便小朋友上學，即睇即買上址。談到近期市況，戴偉強說，荃灣區本月暫近100宗成交，比上月同期約35宗大升，平均呎價則按月升3%至5%。

資料顯示，原業主於2013年11月以260萬元購入上址，持貨近10年，現帳面賺120萬元，物業期內升值約46%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機