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【有相睇】慈母為「寶貝仔」升學　即睇即買荃景花園

股樓投資 17:14 2023/01/16

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中港通關後，樓市交投回升，有買家趁樓價未大幅回升前入市。美聯物業戴偉強表示，荃灣荃景花園1座低層A室，實用面積362平方呎，放盤一星期，日前以380萬元易手，較銀行估價平40萬元，實用呎價約10,497元。

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戴偉強續說，買家為外區客，為方便小朋友上學，即睇即買上址。談到近期市況，戴偉強說，荃灣區本月暫近100宗成交，比上月同期約35宗大升，平均呎價則按月升3%至5%。

資料顯示，原業主於2013年11月以260萬元購入上址，持貨近10年，現帳面賺120萬元，物業期內升值約46%。

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