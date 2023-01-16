  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場趨勢】有招聘平台去年廣告增53%、旅遊酒店復甦明顯　打工仔21個月即轉工

Hot Talk 16:42 2023/01/16

分享：

分享：

【職場趨勢】招聘平台去年廣告增53%、旅遊酒店復甦明顯　打工仔21個月即轉工

有香港求職招聘平台稱，隨疫情影響逐步消退，2022年整體招聘廣告數字較疫情初期（2020年）上升53%，疫情後打工仔轉工情況亦較為頻繁，2022年僱員的普遍就職年期中位數為21個月，按年縮短13%，即不足兩年便轉一次工。

去年JobsDB整體廣告數字按年增長4.7%，當中招聘需求最高的五大工種分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」 。

另外，隨香港逐步取消入境檢疫安排，訪港人次自去年第二季逐漸回升，加上香港於1月8日與內地實施首階段通關，「旅遊業／旅行社」的招聘廣告數字按年增長46%，較2020年增101.6%；其次是「航空服務業」，招聘數字按年升36%，較2020年增幅61.1%。而2021年已見復甦的「酒店款待／酒店服務業」的招聘數字亦按年增長28%，較2020年高61.1%。

JobsDB香港區營運總監李政勳認為，隨著香港恢復通關，預計相關行業的招聘情況將持續復甦，大部分企業亦願意用更高的薪酬招募一些有經驗的員工。

平台數據顯示，後疫情時期的打工仔整體轉工頻率加快，當中以18至25歲的職場新人最為頻繁，平均就職年期較疫情前縮短2個月，大約1.5年（平均17.5個月）就會轉換新的工作；當中更以18至22歲的新鮮人最為頻繁，任職不足一年（平均9.3個月）便跳槽到新的職場。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：

【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職

【香港職場】調查：逾31%香港打工仔計劃上半年「炒老闆魷魚」轉工

開啟hket App，閱讀全文
疫情 跳槽 航空 求職招聘 廣告 澳洲 人力資源 會計 行政
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【盈喜盈警】飛達帽業料去年純利按年增40%　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

下一篇文章

2023第一季資產配置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【阿里巴巴9988】紅星美凱龍將到期債　阿里巴巴高價換股接貨
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【騰訊700】騰訊通報2022年發現70多宗貪腐個案、辭退逾百人　馬化騰上月曾斥貪腐問題「觸目驚心」
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【外賣平台】foodpanda無差別加價：每張外賣單平台費調至最多5元　外賣自取、pandapro將同樣加收
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【HSBC滙豐】滙豐陳紹宗上任未足1年辭台灣董事長　由亞太區營運總監紀睿明兼任
【港股市況】美團跌3%、滙豐升2%　恒指22000點前暫見阻力、全日微升8點（不斷更新）
【港股市況】美團跌3%、滙豐升2%　恒指22000點前暫見阻力、全日微升8點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
【阿里巴巴9988】聘學者遊說內地放寬監管？　阿里巴巴批誤導　股價升逾1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款