【職場趨勢】有招聘平台去年廣告增53%、旅遊酒店復甦明顯　打工仔21個月即轉工

▲ 【職場趨勢】招聘平台去年廣告增53%、旅遊酒店復甦明顯 打工仔21個月即轉工

有香港求職招聘平台稱，隨疫情影響逐步消退，2022年整體招聘廣告數字較疫情初期（2020年）上升53%，疫情後打工仔轉工情況亦較為頻繁，2022年僱員的普遍就職年期中位數為21個月，按年縮短13%，即不足兩年便轉一次工。

去年JobsDB整體廣告數字按年增長4.7%，當中招聘需求最高的五大工種分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」 。

另外，隨香港逐步取消入境檢疫安排，訪港人次自去年第二季逐漸回升，加上香港於1月8日與內地實施首階段通關，「旅遊業／旅行社」的招聘廣告數字按年增長46%，較2020年增101.6%；其次是「航空服務業」，招聘數字按年升36%，較2020年增幅61.1%。而2021年已見復甦的「酒店款待／酒店服務業」的招聘數字亦按年增長28%，較2020年高61.1%。

JobsDB香港區營運總監李政勳認為，隨著香港恢復通關，預計相關行業的招聘情況將持續復甦，大部分企業亦願意用更高的薪酬招募一些有經驗的員工。

平台數據顯示，後疫情時期的打工仔整體轉工頻率加快，當中以18至25歲的職場新人最為頻繁，平均就職年期較疫情前縮短2個月，大約1.5年（平均17.5個月）就會轉換新的工作；當中更以18至22歲的新鮮人最為頻繁，任職不足一年（平均9.3個月）便跳槽到新的職場。

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