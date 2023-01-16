外區客600萬購藍灣半島一房戶　持貨約4年帳面平手　連使費微蝕離場

近期市場氣氛明顯好轉，惟整體樓市整固未完結，世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，屬一房設計，眺望內園加少海景，實用面積為323平方呎，最終成交價達600萬元，實呎18,576元。對去年9月同座中層一房單位成交價再跌5%，上一宗成交價為630萬元。

招潔冰表示，買家為外區客，心儀單位為屋苑內罕有一房戶，外望內園及少海景，寧靜致遠，間隔實用附以儲物室，佈置各類傢俱易如反掌，加上價格相比高位時接近一成折讓，故雙方經過一輪磋商終達成共識以600萬元購入作為安樂窩。單位原業主於2019年3月以600萬元購入上址，持貨約4年帳面「平手離場」，但計算釐印費等成本，業主實際上需要蝕讓。

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