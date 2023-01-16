  • 12°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外區客600萬購藍灣半島一房戶　持貨約4年帳面平手　連使費微蝕離場

股樓投資 18:53 2023/01/16

分享：

分享：

近期市場氣氛明顯好轉，惟整體樓市整固未完結，世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，屬一房設計，眺望內園加少海景，實用面積為323平方呎，最終成交價達600萬元，實呎18,576元。對去年9月同座中層一房單位成交價再跌5%，上一宗成交價為630萬元。

招潔冰表示，買家為外區客，心儀單位為屋苑內罕有一房戶，外望內園及少海景，寧靜致遠，間隔實用附以儲物室，佈置各類傢俱易如反掌，加上價格相比高位時接近一成折讓，故雙方經過一輪磋商終達成共識以600萬元購入作為安樂窩。單位原業主於2019年3月以600萬元購入上址，持貨約4年帳面「平手離場」，但計算釐印費等成本，業主實際上需要蝕讓。

延申閲讀【有相睇】交投氣氛明顯升溫 褔安花園三房戶遭買家撻訂 重售隨即獲以660萬承接【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

藍灣半島 小西灣 世紀21 二手市場

上一篇文章

入境限制放寬　外籍業主回港賣樓　東涌影岸‧紅3房套988萬沽

下一篇文章

【冠君2778】冠君「Love·Play·Farm」收成日 聯乘The Coffee Academics 宣揚「廚餘到農場到餐桌」概念
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
宏利多元化醫保危疾計劃　勇奪多項大獎　周全照顧家人康健需要
宏利多元化醫保危疾計劃　勇奪多項大獎　周全照顧家人康健需要
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款