【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成

招商銀行（03968）公布業績快報，料去年多賺15%，多間大行隨即唱好。消息刺激股價4連升，今早（16日）一度抽升4.8%，高見50.2元，收報48.9元，升2.1%，創逾半年高，成交額16.6億元。

大行予招行最新投資評級及目標價﹕

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據快報顯示，集團實現營業收入3,447.8億元（人民幣，下同），按年增長4.1%；利潤總額1,650.9億元，按年增長11.4%；純利1,380.1億元，按年升15.1%，每股盈利5.26元。截至2022年12月底止，集團資產總額10.1萬億元，較上年底增加9.6%；負債總額9.2萬億元，較上年底增加9.5%；不良貸款率0.96%，較上年底增加0.05個百分點；撥備覆蓋率450.8%，較上年底減少33.1個百分點；貸款撥備率4.32%，較上年底減少0.1個百分點。

野村重申，予招行「買入」投資評級，將目標價由60.5港元上調10.4%至66.82港元。該行指出，招行去年純利較該行預期高出2%，意味著去年第四季純利增長12%，並預料去年第四季撥備前營業利潤按年增5%，主要是營運收入按年增長4%，而去年股東權益回報率大致持平達17%。該行預料，去年第四季淨利息收入按年增5%至560億元，主要是總貸款按年增9%，並預計非利息收入按年增1%至256億元，其營業收入佔比則大致上持平於31%。

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記者：郭秀慧