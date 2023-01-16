【個人資料】消委會實測9款交友APP 揭用家個人資料或用作促銷

不少人都會使用交友app結識異性，雖然交友app的使用十分方便，但背後其實也有不少安全疑慮，消費者委員會的市場調查發現，部分交友應用程式或要求用戶於註冊帳戶時披露多達12項個人資料，而是次調查的全部9個應用程式，都預設將用戶的個人資料用作推廣或促銷，只有當中3個提供退出上述安排的選項。

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針對此現象，消委會提醒市民，即使條款及細則和私隱政策的內容比較冗長，但由於使用交友應用程式或需披露大量個人資料，故消費者註冊帳戶時應細閱相關條款，以了解商戶提供服務的條件以及處理個人資料的方式，從而保障自身權益。

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另外，消委會同時亦發現，有1個程式會根據用戶的性別提供不同訂閱服務，另外有2個應用程式在未清楚列明定價差異原則的情況下，或會按照用戶的年齡、居住地等不同因素而就同一服務計劃作出差別定價，月費最多可相差近42%，該2個應用程式隸屬同一間母公司。消委會認為，用戶或會因此不知情地被收取較高價格，造成不公。

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撰文：鄭日棱