【拿拿聲快訊@iM網欄】 物流配兔撐復常 跳出疫情迎新春

2023年伊始，迎來本港防疫措施放寬及與內地通關 ，香港市民和企業都期待着一個新開始，不論是旅遊、經商以及探親等活動正在逐步恢復，作為物流業界的一分子，除了感受到我們的生活漸回正軌，加上即將到來的新春佳節，可以預見市場對於即時送貨的需求必定有增無減。

零售復甦帶動店舖商場送貨需求

近日油尖旺及銅鑼灣等街頭的人流紛紛湧現，不少展覽場地亦逐步回復昔日熱鬧，直接帶動企業對企業（B2B）層面的送貨需求。不論是零售商戶、或是展覽會場，在活動前後均需安排大量運送工作，包括大型布置、店舖貨物及專業器材等，方可把握復常之際的商機。

與酒店業一同迎戰旅客遽增

隨着本港放寬防疫措施及實施與內地通關等安排，可以預視觀光客和商務客將帶動酒店入住率急速回升。對於業界來說，突然之間要接待大量旅客，涉及日常營運及顧客起居飲食等安排，對於人手及成本必然造成壓力。作為全天候即時送貨平台 ，Lalamove深明為商戶解決物流痛點的關鍵，提供快速、經濟及靈活的物流方案，配合企業發展和送貨需求。

市民消閑模式轉變帶動送貨需求

復常之際，送貨需求除了涵蓋企業對企業的層面，亦涉及企業對顧客（B2C）。去年在維園的「香港工展會」及會展的「香港冬日美食節」等大受歡迎，其中Lalamove亦擔任於九龍灣國際展貿中心舉行的「NotTooBig優質母嬰用品展」的大會指定物流伙伴，再次印證不論主辦單位、商舖還是顧客，均對購物和送貨體驗有所要求，甚至一站式及個人化送貨服務，於展會等活動中已成基本配備。

兔年將至 新春活動衍生不同送貨需求

適逢新春佳節，大批市民選購新春盤菜、賀年禮品、過節年花等，貨物不止大型，更有一定重量，同時更需要即時送貨以保持新鮮滋味。不少專營賀年禮品及食品的商戶均有先見之明，選擇與即時送貨平台合作，提供一條龍點對點送貨服務，為客人省時省力，以良好消費體驗搶客，將新春歡樂氣氛直送港人家中。

2023年就讓我們與各行各業一同「拿拿聲」迎接復常步伐，分享新年的喜悅，源源不絕為社會注入正能量。未來一年我們會繼續做好物流業務，將貨物安全快捷交到每位客人手上。

作者_周嘉健簡介： 全天候即時送貨平台Lalamove香港區總經理，於物流業擁有逾15年的豐富經驗，帶領Lalamove在香港市場的營運和業務拓展。為個人客戶和不同規模的企業，提供方便快捷的即時送貨服務。

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