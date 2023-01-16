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2023第一季資產配置

宏觀解讀 16:35 2023/01/16

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去年風險資產的拋售標志著金融市場的分水嶺。股票和債券從未出現如此劇烈地同步下調，此狀況在20世紀70年代的經濟衰退期間都沒有出現，連2008年的金融大危機期間也沒有出現。雖然人們會很容易將這種波動歸因於俄烏危機和中國新冠封鎖政策，但顯然最大的罪魁禍首是聯儲局。

聯儲局一度陷入「暫時性通脹」的說法很長一段時間而陣腳慌亂，隨後又瘋狂大幅加息，試圖挽挽回自己的信譽，這不可避免地將貨幣政策負面效應轉嫁給全球（尤其是新興市場和高增長股票）。儘管該央行此後表示願意放慢政策收緊的步伐，但在很大程度上也取決於近期低迷的CPI數據是否會延續。

2023年裡我們預計將會發生兩件事。第一，隨著經濟增長勢頭趨緩，聯儲局的貨幣政策將有所放慢；第二，美元將見頂。鑒於債券收益率見頂和經濟放緩的相反走勢，股市的走勢將更加複雜和微妙。以下指數對明年的機會、風險以及投資者應如何佈局作了準確的總結。

在經歷了2022年的大幅拋售之後，投資者在新的一年可以把握哪些機會？我們認爲採取60/40投資組合策略的最佳時機。其實孳息倒挂已經出現一段時間，市場普遍認爲美國面對經濟衰退風險。如果確實發生經濟衰退，投資者最關係莫過於企業盈利（及其股價）是否會遭受重創？估計盈利水平下降的影響將部分被估值擴張所抵消。另外儘管大宗商品價格不斷下跌，供應鏈壓力有所緩和，但通脹水平依然居高不下。在這大前提下，提高債券權重理應可應付這種高通脹及低增長環境的模式。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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