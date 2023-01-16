新盤連錄破頂成交　維峯·浚匯265呎特色戶逾1003萬沽

通關效應下，新盤交投暢旺。其中恒地（00012）旗下北角「維峯‧浚匯」錄得雙破頂成交，成交價及呎價均創項目新高。成交單位為30樓C室，一房設計，實用面積265平方呎，連214平方呎天台，以1,003.485萬元易手，成交呎價約37,867元。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝說，受惠於中港通關，集團旗下新盤接獲更多查詢，足證市場對優質物業的需求。而「維峯‧浚匯」至今累售171伙，佔可發售單位189伙逾九成，套現逾12億元。

此外，嘉里建設（0683）旗下屯門掃管笏「滿名山」亦錄大額成交。據成交紀錄冊資料顯示，名庭洋房10號屋，連3個車位，日前以8,631萬元賣出，實用呎價約30,000元。資料顯示，該洋房實用面積約2,877平方呎，四套房間隔，另連2,469平方呎花園、1,106平方呎天台，成交期為738天。

延伸閱讀【2023年新盤】119個新盤排隊登場 潛在供應逾4萬伙（附表）【下一頁】

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