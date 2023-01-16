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南韓料將解除室內口罩令 新確診創3個月新低

環球社會熱點 16:32 2023/01/16

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南韓政府持續解除新冠防疫限制，早前更表明希望分階段解除室內口罩令。當地衛門部門指近來疫情已達頂峰，相信離室內不用戴口罩的日子不遠。同時，南韓最新通報確診個案亦創下3個月來新低。

南韓確診個案連跌4日 港澳旅客需提供檢測陰性結果 【下一頁】

南韓國家傳染病危機應對諮詢委員會會長鄭錡碩周一（16日）表示，當地疫情已到達頂峰，目前處於平穩，預計很快能解除室內口罩令。鄭錡碩認為，即使室內不用戴口罩，疫情亦不會顯著反彈。

鄭錡碩指過去一周南韓確診個案約30萬宗，較1月首周減少27%，同時死亡個案亦減少。他稱除境外傳入變種病毒風險外，當地疫情風險幾乎不存在，預計今後再有200萬至300萬人感染後，疫情流行將基本結束。

南韓輸入個案中國旅客佔比增 政府誓嚴懲逃跑確診者 【下一頁】

委員會將在周二（17日）開會討論室內口罩令，鄭錡碩稱縱使屆時確診增加，但整體防疫措施亦不會變化。由於仍存在海外風險，鄭錡碩指需留待多一段時間再作決定。

中央防疫對策本部周一通報，南韓周日（15日）新增約1.4萬宗確診，數目為3個月來新低。新確診中包括64宗輸入個案，當中41宗來自中國，佔64%。從中國入境者的落地檢測陽性比例為8.8%，連續3日保持單位數。

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責任編輯：吳漢培

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