【ESG】ESG基金花款多 專家睇好中港亞洲可持續股票

▲ 再有6隻ESG基金獲批，包括重倉印度等。

再有6隻ESG（環境、社會及管冶）新基金成功闖關，包括首源投資環球傘子基金旗下3隻產品，分別為盈信歐洲可持續發展基金、盈信世界可持續發展基金，以及盈信印度次大陸可持續發展基金。而路博邁投資旗下也有兩產品已亮起綠燈，包括NB歐洲可持續發展股票及NB全球可持續發展股票基金。同樣，華夏亞洲ESG債券基金亦剛獲證監會批核。

隨着ESG零售基金不斷湧現新品種，專家建議宜揀重倉中港等亞洲股票綠色基金，博疫後經濟加速復甦。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，內地開始退出疫情管控，短期或面對感染率上升。不過，長遠而言，經濟有望逐漸復甦，甚至連最棘手的內房問題，中央已有不少支持政策，近期部份內房成功集資，市場氣氛已有改善。而恒指從去年的底位已勁彈，相信跟中國概念相關的ESG基金將吸引投資者留意。

內地撤疫情管控 經濟勢重拾增長

談及今年有望逆市突圍的ESG基金，溫傑認為，由於中國經濟重拾增長，再者，印度及部份東協國家的GDP升幅更冠絕亞洲，且受惠環球大型企業把生產線分散在亞洲。而安本亞洲可持續發展股票基金投資遍及亞洲，當中內地佔25.6%、印度佔15.3%、澳洲佔12.6%及台灣佔9.3%，可減低單一市場風險，也可捕捉區內不同機遇。

但溫傑提醒，環球經濟的衰退風險上升，成熟市場及全球股市的估值或進一步被下調，針對較保守族，宜揀偏重價值股的富達可持續發展環球股息優勢基金。這基金的市盈率約為15.8倍，也稍低於所參考指數的17.4倍 。況且，該基金投資地域分散，美國佔16.9%、英國佔8.4%，以及德國佔7.3%等。

面對ESG基金選擇甚多，溫傑忠告，不妨以「GAIN」作投資主題篩選產品，當中G是指環球防守 （Global Defensive）股、A是亞洲（Asia）、而In是指具投資級別（Investment Grade）的債券。

此外，進取者可冷敲景順日本股票探索價值社會責任基金及安本環球日本小型公司基金，以日圓計算，日經指數去年只跌9.4%，跑贏美股；不過，但如以美元計，受累日圓急貶，日股跌近20%。然而，景順及安本上述兩隻日本基金，皆是美元對沖類別，組合大致降低外滙風險。以美元計算，景順及安本兩隻基金的回報仍分別約有6.6%及8.5%。日本股市偏重價值股，在2023年是不錯的選擇。

至於ESG ETF，溫傑說，華夏恒指ESG ETF （03403） 值得注意，這ETF追蹤恒指ESG增強指數，指數中有64隻成分股，其規模達9.3億元，年初至今升約7%。

談及債券，溫傑補充，聯儲局於去年底巳放緩加息，變相令債券的吸引力上升，以NB短期高收益債券為例，專攻年期較短債，對加息敏感度較低，去年平均收益率近8%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪