【劉‧住保鮮期@iM網欄】 《毒舌大狀》獨當一面 挑戰權貴 勇戰連場

2023 一開始便有幸獲邀出席賀歲猛片《毒舌大狀》的群星首映禮。 當晚男主角黃子華、導演吳煒倫、影帝謝君豪、女主角王丹妮、廖子妤、楊偲泳，加上柏天男、林保怡、谷德昭和羅孝勇都有出席。

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跟電影《正義迴廊》相同的都是審訊和親人有關的案件，又有很多法庭戲。不同的是前者和弒親肢解案件有關，而《毒舌大狀》則是疏忽照顧女兒卻演變成謀殺案。此片商業元素、金句和笑點比較多，感覺沒那麼沉重。黃子華和謝君豪這對好戲之人更是默契十足，在多場法庭戲上針鋒相對，演繹過程不但節奏明快，二人博弈的氣氛亦甚具張力。法庭上盤問證人的劇情和安排，又容易令觀眾有所共鳴而發出會心微笑，加上阿Dee何啟華穿插搞笑，令緊張劇情帶一點輕鬆，毫無冷場。

黃子華飾演的林涼水大律師，在劇中後段發力協助客戶抗辯成功，而且非常認真抽絲剝繭，在不放過任何一個細節的情況下，為被告找出抗辯理據。香港法律在「疑點利益歸於被告」的原則下，大狀要提出法律理據去推翻檢控官的指控，才可基於上述的原則，令被告洗脫嫌疑，無罪釋放。整套電影的劇情安排，看得出導演和編劇的心思，每一件事件之間都有相連關係，如果林大狀沒有細心留意細節，他可能永遠也找不到抗辯理據。再者，案中權貴加持保密自身利益，林涼水既要為被告翻案，又要挑戰權貴底綫，聽見都覺得心力交瘁。那麼，究竟子華神最終如何令案中關鍵人物，將真相和盤托出，為被告洗脫嫌疑而結案，那就留待大家入場欣賞解開迷團啦！

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話說回來，過往大家看電影，都喜歡坐座得愈後愈好，因為可以看盡大銀幕，視野比較清晰，感覺震撼點。但現在看電影，觀眾都喜歡買有謝票場或優先場的場次，而且坐得愈前愈好。何解？皆因粉絲愛看星。當當紅演員們一字排開，站在你面前的時候，感覺像在你眼前投下反光彈一樣，閃到眼睛都快瞎了。看來這股明星接地氣和粉絲戲院見的風氣，將能持續為電影造勢宣傳並變成常規安排，也許這就是有需求自然有供應的道理吧。

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鳴謝劇照提供：安樂影片有限公司

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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