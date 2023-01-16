【大行報告】具有未開發變現機會 大和首予雲音樂「跑贏大市」

大和表示，雲音樂（09899）為內地第二大線上音樂公司，以去年收入計，其市場份額超過20%。該行指雲音樂具尚未開發的變現機會，估計公司於2022至2025財年的收入複合年均增長率達15%，高於同業，並首予雲音樂「跑贏大市」評級，目標價110元。。雲音樂周一（16日）收市報108.6元，升幅4.4%。



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該行預計，雲音樂將於今個財年下半年可實現收支平衡，而公司受惠於反壟斷打擊，現時可直接從主流唱片公司獲得許可，進一步增強其內容庫，有助擴大其在1970及1980年代出世用戶的市場份額。



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大和亦指，公司內容社區高度互動，而且包含大量獨立音樂人的組合。若公司變現策略比預期更為積極，如引入視頻獎勵廣告等，或觸發2023至2024財年錄得正面盈利調整。



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撰文：鄭昊彤