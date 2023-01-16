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【宏觀經濟】標普：2023中國零售增長料5.8％ 綫上滲透率有所下降

股樓投資 16:53 2023/01/16

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標普（S&P Global）發表報告，指隨著政府解除疫情封控措施，2023年中國消費品企業有望實現反彈，預計今年中國零售行業增速達到5.8%，與中國GDP增速大致持平。

該報告題為《中國消費品和零售行業：封控解除，銷售提速》，指實體零售商將受益於零售業回升趨勢，相比之下綫上零售商受到的提振較小，預期經歷了疫情封控期間的強勁增長之後，2023年綫上滲透率將有所下降。

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報告又指，假設今年中國政府不再重啟疫情封控且GDP增長提速。2022年評級展望為穩定的中國消費品企業佔由63%上升至85%，但部分公司評級變低，主要緣於過去24個月內的評級下調。

在基準情景下，標普假設2023年發行人在資本支出和收購方面更加謹慎。如果擴張意願比標普預期的強烈，一些企業將面臨評級壓力，包括蒙牛乳業（02319）、美團（03690）、海底撈（06862）和健合國際。

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記者：李兆明

 

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