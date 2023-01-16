【農曆新年】旺角花墟道明日起實施特別交通安排 一文了解封路及交通改道細節

由於預計農曆新年前將會有大批市民前往花墟一帶選購年花，警方表示將於一月十七日（星期二）至一月二十二日（星期日）在旺角花墟道一帶實施特別交通安排以維持交通順暢和公共安全，因應人潮情況，屆時警方將在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制。

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下列道路將由一月十七日上午八時至一月二十二日上午八時封閉：



花墟道；

園藝街；

園圃街；及 太子道西支路。



持有有效許可證的車輛，可於每日凌晨零時零一分至下午五時駛入上述路段上／落貨。

上述封路期間，沿太子道西西行的車輛不准右轉入洗衣街北行。受影響車輛或可改經通菜街北行、運動場道／界限街、花園街及太子道西支路。



另外視乎交通情況，警方亦會由一月十七日上午八時至一月二十二日上午八時起封閉介乎太子道西支路與界限街的洗衣街；介乎太子道西支路與界限街的花園街；介乎通菜街與洗衣街的運動場道；及介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路。封路期間，沿太子道西西行的車輛不可在彌敦道交界掉頭前往太子道西支路。



至於在停車位方面，以下路段的停車位將由一月十七日上午八時至一月二十二日上午八時暫停使用：



介乎太子道西支路與界限街的花園街收費錶停車位；

介乎太子道西支路與界限街的通菜街收費錶停車位；

介乎通菜街與洗衣街的運動場道收費錶停車位；

通菜街近運動場道的電單車停車位；

介乎花園街與通菜街的運動場道電單車停車位；

介乎通菜街與洗衣街的太子道西天橋底的電單車停車位；

花園街近界限街的殘疾人士停車位；及

運動場道近通菜街的殘疾人士停車位。



警方表示在上述範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。

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撰文：鄭日棱