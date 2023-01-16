南洋商業銀行“跨境服務中心-西九高鐵站”投入服務

隨著廣深港高鐵香港段於2023年1月15日起恢復服務，位於香港西九龍高鐵站內的南洋商業銀行有限公司(「南商」)跨境服務中心隨即同步投入服務。

南商跨境服務中心位於香港西九龍高鐵站抵港大堂B2層，乘坐高鐵抵港出閘後半分鐘可達。客戶可通過南商的數碼預約開戶平台(「南商e+」)，預先填妥開戶資料並預約開戶，到港即可快速辦妥開戶手續。南商理財客戶更可預約客戶經理在服務中心辦理所需理財服務，輕鬆方便。

南商自2021年開始為跨境客戶特設跨境服務中心，目前在港九新界(包括高鐵站內)設置四間跨境服務中心，由專门的服務團隊提供貼心的專業服務，以滿足客戶的各种金融及非金融需求，同时亦開通企業微信渠道，讓客戶隨時隨地輕鬆聯絡客戶經理。

南商於1949年12月14日在香港開業，成立至今73年。南商紮根香港深耕內地，於1982年在深圳經濟特區設立第一間內地分行，是第一家進入內地的港資銀行，並於2007年改制成立南洋商業銀行(中國)有限公司(「南商中國」)，為香港和內地的客戶提供跨境金融服務。

目前南商在香港設有34家分行，南商中國則在內地設有40家分支行，南商及南商中國的網絡遍佈香港與內地多個城市。

南商跨境服務中心

新界屯門跨境服務中心 - 屯門西鐵站步行7分鐘

地址：新界 屯門啟發徑8號 城 • 點地下GB號鋪及地庫B01號鋪

九龍油麻地跨境服務中心 - 佐敦地鐵站步行3分鐘

地址：九龍 油麻地彌敦道309號

九龍高鐵站跨境服務中心 - 西九高鐵站抵港大堂

地址 : 九龍 西九高鐵站B2層 B2-2 鋪位

港島西區跨境服務中心 - 上環地鐵站步行5分鐘

地址：香港 皇后大道中359-361號1樓及2樓

註：南商中國是南商在中國內地成立並全資擁有的一家商業銀行。南商中國並非香港《銀行業條例》所指的認可機構，亦沒有在香港經營銀行業務，且南商並非南商中國的代理人。

(特約)