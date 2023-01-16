【公關大娜移@iM網欄】醫療事故潰信心 醫者仁心挽狂瀾

剛看完張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》，兩個字：好看！其中有一個片段，袁國勇教授告誡一班志向讀醫的英華女生，必須懷有對病人的同理心及讀醫的興趣，才好踏進這座白色巨塔。

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傳統的儒家思想裏，「醫乃仁術」，為歷代對醫道的共識，「仁」的倫理推己及人，從「親其親」出發，仁心仁術即是視病人如親人子女。筆者在中環高級商廈裏，遇過平生見過最差勁的醫生，診金高昂，態度傲慢，對患者言辭刻薄，了無關切之心。又曾於雜亂的公立醫院，碰到極具耐性愛心的當值醫護，匆忙的步伐中，不忘留下細心的叮嚀。

最近一則悲傷的醫療新聞，令我感慨。兩名公立醫院醫生因漏開一個關鍵性的藥物，導致帶有乙型肝炎的病人患上急性肝衰竭而病逝，涉案醫生被警方控誤殺罪，明日提堂。這宗沉重的案件，無疑將在醫生與病患之間劃下鴻溝，錯與對論斷的同時，必為醫患關係造成深遠的影響。

醫者不易為，尤其本港面對人口老化、慢性病患者日多，加上抗疫經年，醫療負擔百上加斤。公立醫院專科門診人滿為患，大約五位醫生一個上午要面診至少二百名病人，平均面見的時間約五至六分鐘，甚或更短，患者帶來的或醫健通內的檢查報告，來不及仔細翻看，已要展開程序：梳理近期病歷、火速問診、回應病人及家屬提問、開藥，寫打針紙、覆診紙、預訂藥紙等等。一個病人看完，花不了半分鐘，又輪到下一位入房。倉促的時間𥚃，要快而準地掌握厚厚的病歷資料，考驗醫者的眼力和功力。

專科門診的病人隊伍愈來愈長，每年逾760萬人次在專科求診，更大的隱患在於，本港65歲或以上人口到2036年將由廿年前的110萬激增至240萬，增速非常驚人。醫管局把眼界放遠，首個十年計劃兩年後達標，啟德新急症醫院後年落成，北區醫院、靈實醫院及屯門醫院擴建，合共新增六千張病床。第二個十年計劃將再添九千張病床，當然還有建構智慧型醫院等更多願景。

至於救近火方面，筆者最受落公私營協作計劃，將病情較穩定的患者分流至私家醫生，前提是支付公立醫院的費用，得到更具彈性及適時的服務。其次，將部分醫院功能下放至基層醫療網絡，包括普通科門診、地區康健中心、外展醫療服務，中醫服務、醫社合作等，疏導公院的壓力。

有上好的硬件配套，加上懂醫術、有仁心的醫生，就是對普羅市民最大的福祉。誰是仁醫？誰屬庸醫？夾雜許多主觀的批判，當刻醫治現場的情形無從知道，孰是孰非不宜妄下定論，萬望醫者勿受驚擾，常保赤子仁心，多點耐心詢問寡言的病患，鼓勵他們多說病況；診症室加設電腦讓工作纏身的家屬透過視像可參與診症環節，協助患者聽症、說症，跟進治療方案。多站在病人的角度去設身處地，往往想到很多好點子。

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作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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