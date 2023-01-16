▲ 【港航系】香港貨運航空宣布機組人員飛行時數津貼加一成 後勤加薪、花紅與香港航空看齊

本地航空運量提升，航空公司陸續公布加薪安排，香港航空同系香港貨運航空（HongKong Air Cargo）公布，全體員工於本年1月1日起加薪，機組人員的飛行時數津貼加最多約10%，而後勤員工則加薪5%，另新設季度酌情花紅，最多每季可達季薪5%。香港貨運航空安排大致與香港航空安排一致。

香港貨運航空董事長兼總裁張有強表示，高度肯定和衷心感謝全體員工努力和付出，今年會全力拓展業務，開發更多新航點，並將適時公布新的機隊計劃。