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【港航系】香港貨運航空宣布機組人員飛行時數津貼加一成　後勤加薪、花紅與香港航空看齊

Hot Talk 16:11 2023/01/16

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【港航系】香港貨運航空宣布機組人員飛行時數津貼加一成　後勤加薪、花紅與香港航空看齊

本地航空運量提升，航空公司陸續公布加薪安排，香港航空同系香港貨運航空（HongKong Air Cargo）公布，全體員工於本年1月1日起加薪，機組人員的飛行時數津貼加最多約10%，而後勤員工則加薪5%，另新設季度酌情花紅，最多每季可達季薪5%。香港貨運航空安排大致與香港航空安排一致。

香港貨運航空董事長兼總裁張有強表示，高度肯定和衷心感謝全體員工努力和付出，今年會全力拓展業務，開發更多新航點，並將適時公布新的機隊計劃。

香港貨運航空有約200名員工和營運一支全空中巴士A330-200F貨機的機隊，公司是香港航空貨運業務的總代理，目前每周營運約55對貨運航班往來香港及15個航點，包括：阿拉木圖、曼谷、金奈、德里、達卡、河內、胡志明市、伊斯坦布爾、馬尼拉、上海、新加坡、台北、悉尼、東京及鄭州。

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編輯：麥德銘

 
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