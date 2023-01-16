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【千禧世代調查】保柏研究：逾半香港千禧世代對個人健康狀況不滿意 香港千禧三大健康目標 食、訓、運動

理財智慧 16:21 2023/01/16

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根據保柏最近委託進行的一項最新研究顯示，每10位香港千禧受訪者中有超過6位認為自己注重健康，但只有不到一半（48%）的受訪者對自己的整體健康狀況感到滿意。是次研究調查訪問了超過 500 位年齡介乎 25 至 40 歲之間的香港人，發現千禧世代非常重視個人身心健康，但卻未能把健康放在首位。

調查顯示，香港千禧世代對現時的個人健康狀況並不滿意：70%的受訪者希望了解更多健康管理知識，尤其是與健康飲食、生活方式以及運動相關的資訊。

他們的三大健康目標分別是 :

1.擁有更充足的睡眠
3.更多運動時間
3.更健康的飲食

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可是超過一半（53%）的受訪者表示沒有足夠時間來維持健康生活方式，45% 的受訪者則未能最少每週進行一次運動。此外，將近一半（48%）的人士認為壓力會阻礙他們過健康生活；而與辦公室有關的疾病如肩頸疼痛、眼睛過度疲勞和頭痛，於千禧世代當中亦很常見。

隨着香港千禧世代尋求更便捷、更全面的健康解決方案，保柏現正調整其服務模式，建立一個積極主動及全天候在線的醫健網絡，透過綫上及綫下實體服務為客戶提供無縫護理體驗。保柏的ConnectedCare利用客戶的醫療健康數據提供主動、個人化的健康資訊及預警；針對心理健康、健身、睡眠和飲食四大要點，提供增強版的預防性健康指導；並建立無障礙的醫療保健流程，讓客戶可盡快及方便地治療急性和慢性疾病。

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撰文 : 陳玉蓮

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