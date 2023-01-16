▲ 【長和系】長江生命科技鎮痛藥物Halneuron® 已獲中國、美加等多地的藥品監管機構授權臨床試驗

長江生命科技 （00775） 宣布，加拿大附屬WEX Pharmaceuticals研發以河豚毒素（tetrodotoxin） 為基礎的鎮痛藥物Halneuron®，作為針對因化療引起的神經性疼痛療法，已獲獲中國、新加坡、台灣、韓國、美國及加拿大多地的藥品監管機構授權進行臨床試驗。

目前，首名患者已成功入選接受 Halneuron®治療，標誌著第二期B階段臨床試驗正式啟動，以驗證河豚毒素在治療因化療引起的神經性疼痛之有效性及安全性。

長江生命科技副總裁及科學總監杜健明指，Halneuron®獲美國、加拿大及多個亞洲地區的藥品監管機構授權進行臨床試驗，相關授權顯示，公司就河豚毒素研發項目迄今所提供之臨床前研究的安全性和功效，以至藥物研製的各項數據符合進行人體臨床試驗的標準。

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編輯：陳韻妍