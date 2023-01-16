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【香港出口】2022年11月份出口貨量按年大跌26.9%　輸往中、美急跌逾3成

商業 16:35 2023/01/16

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政府統計處今（16日）公布，2022年11月份香港的商品整體出口貨量及進口貨量，按年分別下跌26.9%和24.4%。（資料圖片）

繼早時發表2022年11月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今（16日）發表2022年11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2022年11月份香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年下跌26.9%和24.4%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中，扣除價格變動的影響而計算出來。

【中港通關】跨境陸路運輸漸復常　2023港出口值料升5%

按主要目的地劃分，與2021年同月比較，2022年11月由香港輸往中國內地（-32.5%）、美國（-32.0%）、越南（-24.1%）及台灣（-19.3%）的整體出口貨量均錄得跌幅；輸往印度的整體出口貨量則按年上升7.2%。

另外，按主要供應地劃分，與2021年同月比較，2022年11月所有目的地的進口貨量均錄得跌幅：中國內地（-34.2%）、新加坡（-31.6%）、日本（-20.3%）、台灣（-14.2%）及韓國（-9.6%）。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，2022年11月的出口貨量按年大跌主要有3大原因：（一）香港電子產品轉口貿易活動減少，進出口訂單下跌，出現半導體生產過剩情況；（二）醫療產品轉口需求下跌，疫情在中國內地和美國等地已被界定為風土病；（三）能源成本上升，美國本土家庭用戶電費上漲，而香港缺乏能源出口，導致美國減少其他方面對本港消費需求。

2022年首11個月與2021年同期比較，香港的商品整體出口貨量下跌13%。林俊泓預計，2022年香港全年的商品整體出口貨量將錄得逾13%的跌幅，或界乎15%左右。

【香港出口】港11月整體出口貨值續跌　按年跌幅擴大至24.1%

記者：楊嘉軒

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