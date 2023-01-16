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【無與輪比@iM網欄】2023新款越野車 Jimny外形輕巧結構紥實

名人薈萃 16:33 2023/01/16

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早前提及過筆者在2023年期待的幾輛新車，今期談一輛一部筆者很喜歡的車。

說的是Suzuki Jimny，相信有留意越野車——甚至潮物的讀者，都會知道Jimny長甚麼樣子。Jimny可說是獨得的產物，外型輕巧、體積細小，內裡空間卻相當合理，而由於車子用陣式車架，因此具有一定的越野能力，加上有大量原裝及副廠配件，因此廣受車迷歡迎。

早前廠方在印度車展發布了Jimny的長陣版，軸距增加了340mm，並增加兩道車門，從而提升車子的實用性。外觀上，新車的前方鬼面罩新增了鍍鉻飾條，令車子看上去更加成熟。

其他部分基本與三門版九成相同，除了內部空間稍大外，新車同樣採用一副1.5公升K18B四汽缸自然進氣引擎，最大輸出104.8匹馬力，最大扭力13.7公斤/米，同樣提供五前速手波或四前速自動波的選擇。

Jimny吸引筆者的地方除了外形之外，駕駛席亦是另一吸引之處，以20萬元左右的車價而言，Jimny的錶板完全沒有廉價感，更產生一種身處野外卻受良好保護的安全感。

Jimny確予人可靠的感覺，除了內籠外，車子的結構是正宗越野車，即H型的「陣式車架」。所謂陣式車架，可以想像一個H型的底盤，下方連着車軸及四個車輪，駕駛室像一間小屋般架上底盤，與私家車一般使用的一體式車架不同。陣式車架的好處，是行走不平路面時，剛硬的底盤會承受扭曲的力，而車廂由於獨立於底盤，不會承受太多的扭曲。其缺點是轉向、路面感、操控感都像慢了半拍，與私家車分別很大。筆者沒有駕有過Jimny，可結構上它應與以前的Defender類似，感覺可以想像。由於須顧及家人的使用，這也是筆者一直沒有狠下決心落訂的原因。

 

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作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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