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【中國工業】世界工廠地位恐不保？　越南印度成歐企新歡

商業 18:57 2023/01/16

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據《南華早報》上周六（14日）報導，越南歐洲商會本月12日公佈該會針對200多家歐洲企業的調查，指出去年第4季期間，已將中國部份業務遷到越南的歐洲企業比率，從第3季的13%，大增至41%；尚未將中國業務轉到越南的比率，則由76%大減到31%。越南歐洲商會會長Alain Cany稱，在中國的歐洲投資者顯然在2022年第4季度，尋求更穩定的商業和投資條件。

【雞蛋商機】吼準蛋價高企　JUST Egg植物蛋借勢搶市場

根據兩項調查，越來越多在中國的外國企業，為了尋求更穩定的商業和投資環境，已經開始將業務轉移到越南、印度等鄰國。越南歐盟商會（EuroCham Vietnam）的最新調查指出，41%的受訪者表示，他們的公司正將業務從中國轉移到越南，比2022年第3季的13%有所上升。有跡象顯示，中國嚴苛的清零政策，已影響了其在全球供應鏈中的角色。

另一份由德國貨櫃物流平台Container xChange在上周二（10日）公布調查中顯示，受訪的20多個國家、共2,600家企業中，67%的人表示，中國實施清零後，大多開始考慮調整供應鏈佈局，他們擔憂新冠疫情對中國的影響，認為這可能在2023年成為企業發展的阻力；而越南、印度則被認為是最有吸引力的「落腳點」。這份報告指出，中國依然具有重要性，惟製造生產公司日漸將業務從中國往外分散、多元化。

2022年，上海因疫情而經歷長達2個月的艱困封鎖，動搖了外國企業在中國的經營信心，特別是全球航運和汽車製造領域。上海是全球第二大港口，亦是通用汽車、Volkswagen的中國合作夥伴，以及Tesla的超級工廠所在地。

美國企業研究院學者史劍道（Derek Scissors）接受《南華早報》採訪時提及，如果衛生政策是突然或不可預測的，儘管在正常情況下，中國是最好的供應選擇，惟中國的合作夥伴仍可能認為它是不可靠的。

【中港通關搶企業】內地市場潛力龐大　通關利北上創業及業務拓展

責任編輯：楊嘉軒

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