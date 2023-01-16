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【電子利市】WeChat以外親朋好友 都可以收到新春心意祝福

理財智慧 16:22 2023/01/16

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今個農曆新年，WeChat Pay HK將繼續推出深受用戶喜愛的派利市功能，並將派電子利市功能擴展至WeChat以外，無論親朋是否WeChat好友，都能夠接收到新春心意，讓祝福打通隔閡、遍及四方！

WeChat Pay HK將以福兔作為主角，設計一系列充滿活力及應節氣氛的電子支付利是封套，為展開新一年的你添加喜慶。「姓氏利是封套」將會繼續為用戶提供冠上自家姓氏的專屬電子利是封套，傳遞最真誠的祝願。「畫圖利是」為你派發的電子利是增添玩味，更可以成為團拜聚會時親朋戚友間的新春小遊戲，齊齊畫出「福兔」增添熱鬧氣氛。 

【投委會】4個2023旅遊貼士 助你慳多啲

電子利是功能擴展至WeChat以外用戶 助你祝福遍佈四方

今個農曆年，WeChat Pay HK將會為各位用戶擴展派發電子利是功能，無論對方是否WeChat好友，都可以收到你的新春心意與祝福。即日起，WeChat Pay HK用戶只需跟從以下步驟就可以向親朋好友派發WeChat電子利是。

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【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢

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撰文 : 陳玉蓮

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