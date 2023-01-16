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【港元定存】港元定存1年最高息5.05厘 滙豐恒生齊劈息

15:44 2023/01/16

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滙豐連續兩周帶頭減港元短存息。

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臨近歲晚收爐，但銀行仍不斷劈港元定期存款息，今天（1月16日）竟多達8間大小行減定存息，包括滙豐（HSBC）繼上周一（9日）於今年首次降息後，新近再全面削低存息，罕現連續兩周出手減；恒生 （00011） 亦下調3個月及半年期年息；交銀香港減半年及1年期年息至齊報4.2厘；東亞 （00023） 則調低3個月年息0.1厘至4.5厘；星展降半年及1年期年息0.1厘至4.3厘；招商永隆竟一日內兩度降息，例如撒兩年4厘息，狠削0.35厘至3.95厘；創興亦連續兩天向3個月及半年年息開刀。

至於去年曾「瘋狂搶錢猛加息」的富邦，也追趕虎年劈息尾班車，今天也全線減短中長息，當中把1年期5厘息下架，只得4.9厘。

此外，比拼4大行的短中長息，先說3個月期年息，恒生罕有優待現有資金，卻狠削新錢的特惠息，相信是為免客戶流失。該行今天只維持特選客戶續期資金可享4.68厘，卻狠削特選客戶新資金0.58厘，新息率僅4.1厘，又大幅調低指定理財戶年息0.39厘至險守4厘；滙豐也於今天減年息0.3厘至4厘；中銀香港 （02388） 是3.7厘；渣打香港 （02888） 於1月10日勁升1.1厘至3.6厘，但只供中小企客戶。

ZA Bank推美元定存快閃優惠　新資金開立定存3個月可享最高4厘【下一頁

半年期年息方面，同樣恒生保持特選客續期資金4.68厘，卻勁減特選客戶新資金0.38厘至4.3厘，又驟減指定理財戶0.29厘至4.2厘，後者息率跟滙豐及渣打看齊。滙豐剛下調0.1厘至4.2厘；渣打早於上周四（1月12日）已減0.1厘至4.2厘；中銀是3.9厘。

論及1年期息率，恒生於去年12月初提高1年期0.2厘至4.3厘；滙豐今天減0.1厘至4.2厘；渣打於上周四（12日）削0.1厘至4.2厘；中銀僅4.1厘。

此外，南商剛回應本報查詢指，該行1年期的5厘息原本於明天（17日）到期，但已提早於1月11日截止。

經歷新年開局的劈息浪，計及中小行，現時1年期以大眾財務的5.05厘居首；半年期年息以大眾財務的4.9厘摘冠；3個月年息是花旗的4.88厘稱冠。至於冠絕全城的高息王，是恒生的7天期年息享10.9厘。

回顧通關實施首周，9間大小行已減定存息，未有一面倒獨加的銀行，是自去年第4季以來首現全周乏加息的業界。專家指，通關後熱錢續回流，港股又反覆偏穩，令年關前銀根甚鬆動，1年期拆息今天跌穿5厘關，僅4.99厘，遂料農曆年前減息潮續升級，定存息將易跌難升。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 南洋商業銀行 大眾財務 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 港元定期存款 定期存款

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