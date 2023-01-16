▲ 【保險公司】富衛網上保險平台上季新客量按年倍增

保險公司富衛（FWD）首席事務及數碼總監謝振國稱，去年第四季網上保險平台流量及新客戶人數按年增長逾1倍；而旗下客戶聯繫平台「FWD MAX」，用戶登記數目達六位數，而每月瀏覽人次逾七位數，客戶可以瀏覽該平台查閱資訊及參與公司活動。

人工智能助完成投保過程

謝振國表示，網上投保及銷售是保險業界的新趨勢，公司目前透過網上平台銷售9隻壽險及8隻一般保險（GI）產品。謝振國續指，公司於去年10月推人工智能服務「AI尋保」，用戶只需回答7條問題，包括性別、年齡、吸煙習慣、職業、收入，以及婚姻和家庭狀況，可即時讓用戶了解適合自己的保險產品選擇，例如人壽、醫療、危疾、意外保障等，以及其保障額的中位數。謝稱，最快30分鐘內完成投保，未來公司將加強相關功能，以提供更準確的保險產品。

他又表示，今年是公司成立10周年，業務覆蓋香港、澳門、泰國、印尼等10個地區，將推出一系列推廣活動，包括邀請明星助陣宣傳公司產品等。被問及公司上市時間表，謝振國沒有正面回應。

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記者：伍鍵文