【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）

▲ 【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班

國泰航空 （00293） 旗下廉航品牌香港快運（HK Express）公布，因應日本當局限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，HK Express將會取消部分2月1日至16日來往日本的航班。據公告，HK Express最新取消航班數目約51班。

由香港出發往日本之航班

目的地 航班 日期 沖繩 UO820 2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日 大阪-關西 UO688 2月3日、10日 UO898 2月2日 東京-羽田 UO622 2月1日至16日 東京-成田 UO646 2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日 UO650 2月1日、8日、15日

由日本出發往香港之航班

出發地 航班 日期 沖繩 UO821 2月11日、13日、15日 大阪-關西 UO689 2月10日 東京-羽田 UO623 2月10日至16日 東京-成田 UO647 2月11日、14日、16日 UO651 2月15日

HK Express表示，受影響旅客將會收到電子郵件和短訊通知，公司會提供兩項選項：更改日期/時間或訂單全額退款。

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