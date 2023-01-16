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【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
Hot Talk 15:31 2023/01/16
國泰航空 （00293） 旗下廉航品牌香港快運（HK Express）公布，因應日本當局限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，HK Express將會取消部分2月1日至16日來往日本的航班。據公告，HK Express最新取消航班數目約51班。
由香港出發往日本之航班
|目的地
|航班
|日期
|沖繩
|UO820
|2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日
|大阪-關西
|UO688
|2月3日、10日
|UO898
|2月2日
|東京-羽田
|UO622
|2月1日至16日
|東京-成田
|UO646
|2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日
|UO650
|2月1日、8日、15日
由日本出發往香港之航班
|出發地
|航班
|日期
|沖繩
|UO821
|2月11日、13日、15日
|大阪-關西
|UO689
|2月10日
|東京-羽田
|UO623
|2月10日至16日
|東京-成田
|UO647
|2月11日、14日、16日
|UO651
|2月15日
HK Express表示，受影響旅客將會收到電子郵件和短訊通知，公司會提供兩項選項：更改日期/時間或訂單全額退款。
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