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【大行報告】 澳門酒店復甦 新春訂房爆滿 花旗續唱好濠賭股

股樓投資 15:29 2023/01/16

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自港澳通關後，澳門入境旅客量持續暢旺，熱門景點大三巴再現旅客迫爆場景。農曆新年將至，有報道指，澳門各大賭場酒店於新春檔期已大部分爆滿。花旗發表研究報告指，即使自去年第四季起，濠賭股股價大幅上漲，但並非太過昂貴，現估值相當未來兩年預測EBITDA的12.7倍，而由於未來數年澳門行業擴張，濠賭股應享有估值溢價，重申看好濠賭股前景。

【恒指目標】 光大證券﹕恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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該行上調部分濠賭股目標價，當中行業首選為金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027），同樣維持「買入」投資評級，而金沙目標價由32元提高至35元；銀娛目標價則由67.5元升至70元。與此同時，該行維持對新濠國際（00200）「買入」投資評級，目標價由11元升至15元。

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記者：郭秀慧

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港股 旅客量 花旗銀行 買入 目標價 澳門 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 大行報告 農曆新年

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