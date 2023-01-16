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【職場趣聞】病假紙的意義 網民 : 病咗一定要睇醫生咩?

理財智慧 18:11 2023/01/16

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香港打工仔的福利一直受人爭議，當中包括病假的申請。近日有位打工仔於社交平台表示，對於請病假需要病假紙感到不理解，員工若要扮病請假，只需要到診所表示肚痛已經可以取得病假紙，又質問到底假紙的意義是甚麼呢?

現時亦有不少公司沒有醫療計劃予員工，即是病假無糧出，對員工而言絕對是雙重的損失，認為老闆是不體諒員工。加上近日亦有不少人染疫並需要隔離，因而請一星期的病假，但老闆表示隔離令不算得上是假紙，需要當no paid leave。網民有不同的意見，有人表示隔離令應被當成病假紙，不然是違反勞規例。

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撰文 : 陳玉蓮

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