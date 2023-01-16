彩明苑中層戶累減140萬　兇宅同層以市價540萬售

據市場消息指，將軍澳彩明苑F座中層單位，實用面積為650平方呎，座向正西，外望樓景。單位去年8月開始放盤，初時叫價680萬元，及後因應市況先後五度調整叫價至562萬元。單位放盤近五個月後，終累減140萬至未補地價540萬元沽出，成交呎價8,308元，減幅達兩成，仍屬市價。據了解，上址同層另一單位於2020年曾發生墮樓事故。

原業主於2010年9月以189.27萬元購入單位，持貨約13年，現沽出帳面獲利逾350萬元，單位升值185%。

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